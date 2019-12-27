Чемпионат России — 2020. Женщины: прогноз Эммы Гаджиевой на фигурное катание

Мастер спорта по фигурному катанию, спортивный журналист, ведущая телеканала «Матч! Страна» Эмма Гаджиева сделала прогноз на выступления женщин в чемпионате России — 2020.



Ставка: итоговая победа Трусовой за 2.50.



«Что касается женского одиночного катания, а именно этот вид волнует большую часть человечества, то мне кажется, и многие так считают, что титул возьмёт одна из так называемой группировки Т-Щ-К (Трусова, Щербакова, Косторная). Будет сенсация, если выиграет кто-то другой, помимо девушек из этой тройки.



В этом плане интересно посмотреть, что думают букмекеры на этот счёт, а они думают следующее: они ставят на победу Косторной (1,60). На победу Трусовой коэффициент 2,50, а на победу Щербаковой — 4,50. Достаточно большая разница между Косторной и Щербаковой, а ведь Анна всё же действующая чемпионка России.



Что касается Медведевой, Туктамышевой и Самодуровой, то там коэффициенты очень высокие. Мы понимаем, что это просто неверие со стороны букмекеров в их победу. На данном этапе очень сложно делать прогноз. Тут главный фактор в том, что девчонки очень быстро прогрессируют, все очень активно тренируются. Чтобы давать точный прогноз, нужно видеть их тренировочный процесс, видеть то, что они делают. Потому что они учат новые элементы настолько быстро, что мы даже не успеваем за них порадоваться.



Всё-таки больше шансов на победу именно у Александры Трусовой, потому что и аксель в 3,5 оборота она выучила, и будет прыгать в короткой программе, а в произвольной будет прыгать все свои четверные прыжки. В случае идеальных прокатов от всех девчонок и в короткой, и в произвольной программах выиграет Александра Трусова. А как там будет на самом деле, у кого окажутся крепче нервы, мы узнаем совсем скоро, да и сами успеем понервничать, потому что переживаем за каждую из них как за себя лично», — сказала Гаджиева.



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