«Норвич» — «Тоттенхэм»: прогноз Михаила Поленова на матч чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч АПЛ «Норвич Сити» — «Тоттенхэм Хотспур».



Ставка: тотал больше 3 мячей за 1.79.



«Когда заходит разговор о том, что в Англии Boxing Day — ведь 26-го играют, затем 28-го, а затем 1 января «похмельный» тур, — я, честно говоря, не отношусь к этому серьёзно. Это нам с вами кажется, что это круто, трудно, тяжело и так далее. На деле же команды, во-первых, к этому привыкли, а во-вторых, они знают этот календарь и готовятся к играм. В-третьих, есть необходимость решать задачи. Это в сумме мотивирует достаточно для того, чтобы этот напряжённый календарь не преувеличивать.



Давайте лучше отталкиваться от того, что мы имеем на сегодняшний момент.

«Норвич» — аутсайдер, но аутсайдер с человеческим лицом. Во-первых, у команды есть Теэму Пукки, который играл в начале чемпионата то за клуб, то за сборную. Это парень со смешной фамилией, но это игрок, который очень много забивает.



«Тоттенхэм» недавно сменил тренера. Я бы сказал, что команда меняет философический подход к игре. Пока нельзя сказать, что этот ход оправдался. Моуринью — это такой охотник за трофеями. Выстроенность игры интересует его совсем незначительно, он циничен, ему нужно выигрывать. В ситуации, когда «Норвич» за сезон сыграл лишь однажды на ноль, но в последних матчах обязательно пропускал и забивал, «Тоттенхэм» — с таким-то составом — будет смотреть в атаку.



Я бы предложил задуматься над ставкой «тотал больше трёх мячей с коэффициентом 1.79». Мне кажется, что в Boxing Day агрессивная тактика играет лучше, чем прагматизм. Обе команды постараются играть агрессивно, максимально используя слабые стороны соперника и сильные стороны себя любимого. Мой вариант: тотал больше 3».



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