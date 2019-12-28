ЦСКА — «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 28 декабря

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ ЦСКА — «Витязь».



Ставка: ЦСКА победит с форой (-4,5) за 5.60.



«У «армейцев» есть прекрасная возможность сделать себе новогодний подарок, вернув лидерство во всей Континентальной лиге. Правда, не всё зависит от ЦСКА: надо, чтобы ещё «Локомотив» в Казани подсобил, но вероятность возвращения «армейцев» на «заснеженный Олимп» есть, и ею нельзя пренебрегать.



Понятно, у «Витязя» ЦСКА выиграть не просто должен, а обязан, и все предпосылки к этому есть. «Витязь», безусловно, будет упираться, но не думаю, что станет играть «на разрыв аорты». Даже в случае опадания на восьмое место в Западной конференции, у подольчан остаётся неплохой «жировой» запас, который ХК «Сочи» и «Северсталь» вряд ли преодолеют. Как говорит наш президент, «замучаетесь пыль глотать».



Таким образом, «армейцам» очки нужны даже больше, чем «Витязю». Картина эта усугубляется тем, что «Витязь», вполне возможно, уже вовсю отмечает Новый год: проиграл три последних матча из четырёх с общим счётом 17:4, а выиграл только у рижского «Динамо», побивающего все рекорды в пробитии дна, да и то очень скромно — 1:0.



ЦСКА обязан не просто выигрывать в основное время, а крупно, с преимуществом не менее чем в пять шайб».



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