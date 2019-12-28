«Ак Барс» — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 28 декабря

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Ак Барс» — «Локомотив».



Ставка: ничья за 4.35.



«Большим татарам» срочно нужна перезагрузка, и прежде всего — в головах игроков. Предыдущая, произведённая во время паузы на Кубок Первого канала (сто лет не нужный самому Первому каналу), оказалась крайне неудачной. Потому что с того момента команда Дмитрия Квартальнова потерпела три поражения в четырёх матчах, и нельзя сказать, что там у «барсов» были какие-то сумасшедшие соперники.



Для казанцев это будет последний матч в уходящем году, и «большие татары» уже доигрались до того, что сильно рискуют в преддверии Нового года профукать лидерство в КХЛ, то есть «всё, что было нажито непосильным трудом: три куртки кожаные, три портсигара отечественных» — и далее по списку. А в этом случае, зная характер Дмитрия Квартальнова, с лёгкостью предскажу время начала первой тренировки в 2020 году: 8.00 утра 1 января.



Поэтому «Ак Барс» будет биться не на жизнь, а на смерть не только за себя, но и за свои новогодние праздники. Вот только биться там особо некому, поскольку нынешний лазарет у «больших татар» велик как никогда.

Думается, самым верным при данным раскладах будет предположить героическую ничью в основное время, тем более что в последнее время «Ак Барс» любит играть овертаймы. Только вот за пределами основного времени победу возьмёт «Локомотив», которому два очка нужны гораздо больше, нежели «Ак Барсу».



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