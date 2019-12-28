«Вест Хэм» — «Лестер»: прогноз Ильи Казакова на матч чемпионата Англии в Лондоне

Известный комментатор Илья Казаков сделал прогноз на матч «Вест Хэм Юнайтед» — «Лестер Сити» в 20-м туре английской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: обе забьют за 1.55, ТБ 2,5 мяча за 1.60, победа «Лестера» за 1.90.



«Вест Хэм» в последнее время успешно играет против «Лестера», не проигрывая. Пусть «лисы» и вторые, но они сейчас находятся в стадии переосмысления своего недавнего результата в матче с «Ливерпулем». Оглушительное поражение в родных стенах накладывается на тоже достаточно громкий проигрыш «Манчестер Сити», хоть там и не было разгрома. Мне кажется, что «Лестер» в этой игре вряд ли способен выложить все свои козыри на стол.



Думаю, что в этом матче надо играть на то, что обе команды забьют, потому что «Вест Хэм» в обороне играет безобразно, в том числе в домашних матчах, а «Лестер» на протяжении многих лет сводит это противостояние в свою пользу. Ещё я бы поставил на то, что «Лестер» выиграет. Соответственно, нас ожидает верховой матч, в котором обе команды забьют и гости выиграют».



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