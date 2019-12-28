«Ньюкасл» — «Эвертон»: прогноз Георгия Черданцева на матч чемпионата Англии

Известный комментатор Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Ньюкасл» — «Эвертон» в 20-м туре английской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.
Ставка: ТМ 2,5 мяча за 1.65, ничья в первом тайме за 2.06.
«Думаю, здесь ближе к ничьей. «Ньюкасл» после 1:4 с «МЮ» будет, конечно, стремиться выиграть последний матч в календарном году, тем более дома «Ньюкасл» почти никому не проигрывает и все очки берёт дома. Для Анчелотти это первый матч на выезде.
«Эвертон» в целом не в порядке, иначе не нужно было бы менять тренера. Иных вариантов, кроме как сыграть строго от обороны, у гостей не вижу. Результативные матчи дома Ньюкасл почти не проводит. Учитывая стратегию, которую, скорее всего, выберет «Эвертон», думаю, много голов быть не должно».
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