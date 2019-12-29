«Сочи» — «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 29 декабря

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Сочи» — «Спартак».
Ставка: победа «Спартака» с форой (-1,5) за 3.20.
«В этом матче всё понятно, поскольку у соперников разнонаправленная динамика. «Сочи» в последнее время сдал, проиграл последовательно «Северстали», московскому «Динамо» и тому же «Спартаку», причём недавно, 20 декабря. Более того, перед уходом на новогодние каникулы у сочинцев два матча подряд, и встреча со «Спартаком» — вторая. На отдых и восстановление у южан примерно 21 час.
У «Спартака», наоборот, практически всё в шоколаде и действующая пятиматчевая победная серия. Отдельно можно отметить победу в Челябинске в матче с «Трактором».
Таким образом, наиболее вероятна победа гостей, играющих сейчас легко и раскованно. И в пяти последних матчах красно-белые забросили 24 шайбы, то есть практически по пять за игру. Если накидают столько же сочинцам, те не вытянут: пять шайб в нынешнем сезоне южане забрасывали лишь трижды, причём два раза — давно падшему минскому «Динамо».
«Спартак» должен одержать победу в основное время и с хорошим преимуществом — в три-четыре шайбы».
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