«Северсталь» — СКА: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ в Череповце
Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч КХЛ «Северсталь» — СКА.
Ставка: победа СКА с форой (–1,5) за 1.90.
«Северсталь» — неплохая команда, которая показывает достаточно хорошую и уверенную игру. Но игроков-бомбардиров, к сожалению, в команде нет. Приятная команда, со своим характером, сражается до конца, но СКА сейчас поймал кураж. Потому шансов у хозяев будет совсем немного, на мой взгляд.
У питерцев хорошая взаимосвязь во всех звеньях. По последним играм видно, что СКА показывает свой лучший хоккей, что они претенденты на Кубок Гагарина. Я думаю, что СКА выиграет с преимуществом в несколько шайб. Потому возьму П2 с форой (–1,5)».
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