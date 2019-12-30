ЦСКА – «Локомотив»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ 30 декабря

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ ЦСКА – «Локомотив».



Ставка: победа ЦСКА за 1.50.



«ЦСКА в последней игре не испытал никаких проблем ни с созданием моментов, ни с забиванием шайб. В этой игре я бы поставил на победу «армейцев». Уже пора команде собраться и выйти на свой уровень. ЦСКА обыграл «Витязь» со счётом 3:0, а «Локомотив» уступил «Ак Барсу» с тем же счётом.



Думаю, эта встреча получится нерезультативной. «Армейцы» мало забивают, но и мало пропускают, у них очень хорошая оборона. Даже в игре с «Динамо» две пропустили, третью уже в пустые ворота. Возможно, на поражение от «Динамо» могло повлиять то, что это была вторая игра за два дня. А игра с «Металлургом» отняла очень много сил. «Локомотив» должен будет забросить хотя бы одну шайбу, потому что в прошлой игре не забили, а нападающие не могут постоянно играть без заброшенной шайбы. Мне кажется, что счёт будет 3:1, но «армейцы» должны побеждать».



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