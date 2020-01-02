«Клипперс» — «Детройт»: прогноз Владимира Гомельского на матч НБА 3 января

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА сезона-2019/2020 «Клипперс» — «Детройт».



Ставка: победа «Клипперс» с форой (-9,5) за 1.64.



«Клипперс» идут на третьем месте на Западе, 23 победы и 11 поражений. В команде тренера Дока Риверса почти все здоровы. Кратковременный отдых получил центровой Монтрез Харрелл и атакующий защитник Терранс Манн. В стартовом составе выходят: разыгрывающий Патрик Беверли, атакующий защитник Морис Харклесс, лёгкий форвард Кавай Ленард, мощный форвард Пол Джордж, центровой Ивица Зубац. Интересно, что Кавай, Джордж и Харклесс в позиционном нападении зачастую меняются местами. Учитывая снайперские качества Джорджа и Ленарда, это даёт эффект. В ротации важные роли играют защитники Лу Уилльямс и Лэндри Шэмет; нападающие Патрик Паттерсон и Джамайкл Грин. С возвращением в состав Харрелла, на всех пяти позициях будут отличные замены. «Клипперс» — отлично сбалансированная команда. Многие эксперты в США считают, что у Риверса всегда есть выбор игроков, которые, выйдя на паркет, значительно изменят рисунок нападения и не провалятся в защите.



«Детройт» идёт на 11-м месте на Востоке, 12 побед и 22 поражения. Тренер Дуэйн Кейси весьма озабочен тем, что к исходу первой трети турнира у него в составе образовались дыры. Травмированы мощный форвард Блейк Гриффин, защитники Люк Кеннард и Реджи Джексон, нападающие Луис Кинг и Маркифф Моррис. Травмы Гриифина и Морриса очень ослаблят Детройт на щитах. А Кеннард и Джексон — это и огневая мощь, и организация игры. В составе выходят: разыгрывающий Тим Фрейзер, атакующий защитник Брюс Браун, лёгкий форвард Святослав Михайлюк, мощный форвард Тони Снелл и центровой Андре Драммонд. Единственное усиление игры со «скамейки» — защитник Деррик Роуз», — сказал Гомельский.



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