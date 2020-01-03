«Торпедо» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Торпедо» — «Трактор».



Ставка: победа «Трактора» в основное время за 4.30.



«Челябинцам при всей бронетанковой поддержке ЧТЗ так и не удалось завершить год на высокой ноте. Два последних матча были дома даже не проиграны, а продуты, поскольку в каждой из них «Трактор» получил по пять шайб. То есть, уральцы хорошо поздравили своих болельщиков, которых и так набралось едва ли с пол-арены, а в Новом году будет и того меньше.



«Торпедо» в этом плане повезло куда больше. Нижегородцы неплохо сработали на китайско-дальневосточном выезде, привезя оттуда четыре очка из шести возможных. А «на сладкое» календарь КХЛ подбросил им для последнего матча в уходящем году давно уже не подающее признаки жизни рижское «Динамо». Естественно, «краповые» были разделаны под орех, после чего нижегородцы с чистой совестью отправились откупоривать новогоднее шампанское.



То есть, первый матч в Новом году «Торпедо» будет проводить явно в расслабленном состоянии, да и то если Дэвиду Немировски удастся собрать всю команду – злачных мест в Нижнем Новгороде не просто много, а очень много. А уж если удастся привести всех игроков в чувство, то цены тренеру не будет. «Трактор», есть большое подозрение, бой курантов будет слушать во время вечерней тренировки, даже несмотря на то, что Владимир Юрзинов-младший, как и его папа, считается человеком мягким, интеллигентным и матом не ругается даже мысленно.



Именно это наложение внешних факторов не позволяет назвать торпедовцев «королями горы» в будущем матче. Нет, они, конечно, выйдут побеждать, и, быть может, даже достаточно быстро откроют счет. Но в итоге победит «Трактор», у которого был «рабоче-крестьянский» Новый год. Победит натужно, с минимальным счетом, но в основное время», — сказал Лебедев.



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