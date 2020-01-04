«Хетафе» — «Реал Мадрид»: прогноз Михаила Поленова на матч испанской Примеры

Известный футбольный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч Примеры «Хетафе» — «Реал».



Ставка: гол в первые 28 минут — нет за 1.88.



«Важное достаточно значение имеет «Колисеум Альфонсо Перес» для «Хетафе», особенно в нынешнем сезоне. Игра команды выстроена так, что родная аудитория не играет решающей роли, просто «Хетафе» особенно хорош на родном поле.



Чем эта команда славится при Хосе Бордаласе в его нынешнем виде? Это очень прагматичная команда, она чётко знает, что и как ей надо делать, умеет терпеть, любит длинные передачи. «Хетафе» очень здорово чувствует себя против команд, которые любят играть с мячом, потому что с помощью длинных передач и забросов за спину, в том числе играющим центральным защитникам, они реализуют понятную модель. Прежде всего «Хетафе» пляшет от печки, то есть от обороны.



Мадридский «Реал» в двух последних матчах, а это были два «класико», не забил. Это две разные истории — с «Барселоной» или с «Атлетиком Бильбао», — но это показательно. Всё — словно вокруг Бензема. Найти другого футболиста, который готов взять сейчас на себя бомбардирскую функцию, довольно трудно. Бэйл практически не играет, а если играет, выходит на замену, да и концерты никакие не выдаёт. Винисиус или Родриго — игроки довольно молодые. У «Реала» есть в этом проблема.



Я предлагаю вам задуматься над вариантом «гола не будет в первые 28 минут с коэффициентом 1.88». Это всё-таки достаточно сложный выезд. Хоть ехать и недалеко, но играть тяжело. «Хетафе» тоже наверняка попытается надёжно сыграть, в обороне — прежде всего. Дальше уже будет видно. Как говорится, главное ввязаться в драку, а там разберёмся. Вот такая, немного экстремальная, ставка, но нужно иногда чудить».



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