Швеция U20 — Россия U20: прогноз Максима Лебедева на матч 1/2 финала МЧМ-2020

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч 1/2 финала молодёжного чемпионата мира Швеция U20 — Россия U20.



Ставка: победа Швеции за 2.35.



«Слава Богу, что в полуфинале молодёжного чемпионата мира мы не попали на Финляндию. Потому что с Финляндией наша полуфинальная смерть была бы тоскливой, мучительной, долгой и со счётом 0:1. Нет, со шведами нам легче не будет, но тут хоть есть шанс «сгореть» красиво, с огоньком, с дымом и копотью, а не долбиться три периода головой о стену. Сгореть так, что потом не будет стыдно играть за третье место.



Честно говоря, я не надеялся на шведскую победу в четвертьфинале. Шведы до безобразия круты на групповой стадии, а как только дело доходит до матчей на выбывание и до игры «на разрыв аорты», всё их величие куда-то пропадает. Но на этот раз соперник у шведов оказался такой, что слишком уж перенапрягаться скандинавам не пришлось, и даже потеть не слишком. А раз шведы прошли четвертьфинал, то теперь уже до финала пойдут без остановок, и там станут снова мучиться с финнами.



Есть ли у нашей сборной шанс помучиться в финале с финнами? Шанс есть всегда, но, честно говоря, я слабо представляю, с какой стороны и с какой рогатиной заходить на таких шведов. Ну нет у них слабых мест, и стандартные драйверы для победы явно не подойдут. Должно случиться нечто вроде того, что уже случилось в матче с Канадой, когда у нас вдруг полетело всё, а у родоначальников не получилось ничего от слова «вообще». Но такое вообще случается раз в 10–15 лет, а чтобы случилось два раза на одном чемпионате — бросьте. Теорию относительности и генератор случайных чисел никто не отменял».



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