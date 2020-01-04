«Аризона Койотс» — «Филадельфия Флайерз»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020 «Аризона Койотс» — «Филадельфия Флайерз».



Ставка: победа «Аризоны» + тотал больше 5,5 шайбы за 3.75.



«Аризона» удивляет в этом сезоне, и аутсайдером её никак не назовёшь. Команда занимает второе место в Тихоокеанском дивизионе (50), а по потерянным очкам выходит даже на первое, вставая вровень с «Вегасом» (52). Две победы в последних домашних матчах — с чемпионом «Сент-Луисом» (3:1) и «Анахаймом» (4:2) — это сильно.



Теперь третья игра дома. В атаке осваивается Тэйлор Холл, который перешел из «Нью-Джерси». Он отдал передачу с «Анахаймом», забил «Далласу». Но больше за последние две недели набрал Ник Шмальц (1+5). Хорош и вратарь Антти Раанта (91,6%).



А что «Филадельфия»? Команда совершает выезд, взяв два очка из восьми возможных: в матче с «Анахаймом» (2:1 ОТ). Были проигрыши в матчах с «Сан-Хосе» (1:6), «Лос-Анджелесом» (3:5), «Вегасом» (4:5). «Флайерз» (49) вот-вот выпадет из зоны плей-офф на Востоке, когда их обгонят «Флорида» (47) и «Коламбус» (46). «Филадельфия» прижата к стенке и очень не хочет терять очки.



Эти команды встречались 5 декабря, и тогда «Аризона» выиграла в Филадельфии (3:1).



3,75 — верю в победу «Аризоны» и что тотал в матче будет больше 5,5. Сильно задумался бы над тоталом, потому что «Койотиз» умеют хорошо действовать в обороне и мало пропускают. Зато оборона «Филадельфии» в последнее время — как проходной двор. Но хочется поднять коэффициент. Победа «Аризоны» мне кажется предпочтительнее».



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