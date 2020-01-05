«Реал Сосьедад» — «Вильярреал»: прогноз Жорди Гратакоса на матч Примеры

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 19-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Реал Сосьедад» — «Вильярреал».
Ставка: победа «Реала Сосьедад» и обе забьют за 2.95.
«Встреча команд, демонстрирующих очень симпатичный и интересный футбол в этом сезоне. В «Реале Сосьедад» целый ряд высококлассных футболистов — Эдегор, Порту, Хосе. В их активе — ничья (2:2) с «Барселоной» и победа в последней встрече с «Осасуной» (4:3). Они занимают сейчас пятое место — очень хороший результат. Контроль мяча, много короткого паса плюс команда в целом молодая, что не может не радовать болельщиков.
«Вильярреал» тоже располагает техничными игроками, которые умеют держать мяч и играть в пас: Чукувизе, Морено, Касорла, Рауль Альбиоль, осваивающий позицию центрального защитника, — все эти футболисты способны создать необходимую разницу для победы.
Будет очень интересный матч, обе команды предпочитают атакующий футбол. Встреча пройдёт на стадионе «Сосьедада», поэтому выбор сделаю в их пользу».
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