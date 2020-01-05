«Рома» – «Торино»: прогноз Павла Занозина на встречу Серии А

Известный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч Серии А «Рома» – «Торино».



Ставка: минимум 4 мяча в матче за 2.44.



«Рома» находится в одном очке от третьего места, и такого римляне не переживали уже давно. Кажется, “волки” возвращаются в стан лучших клубов Италии. Сейчас главное не проворонить этот момент и выложиться на сто процентов, чтобы не только удержать этот результат, но и увеличить его успех. В принципе, там и до гонки за чемпионство несколько побед, но спорить с “Интером” и “Ювентусом” будет очень тяжело.



“Торино” же находится на 10-м месте, что является экватором турнирной таблицы. Наверняка подопечные Вальтера Мадзарри хотят повыситься в рейтинге и попытаться попасть в еврокубки. Многие скажут, что это слишком огромные мечты, но на самом деле, почему нет? Речь не идёт о том, чтобы обязательно пробиться в Лигу Европы, но хотя бы побороться за неё.



Обе команды классные, ведь всегда играют очень весело. Букмекеры дают на тотал больше 2,5 гола слишком маленький коэффициент. Мне кажется, что можно рискнуть и надеяться, что они забьют как минимум четыре мяча. Я не вижу причин, чтобы они сыграли скучный и унылый матч. И те, и другие, особенно после Нового года, будут хотеть зажечь. Кроме того, как я сказал выше, мотивация будет у обоих коллективов», — полагает Занозин.



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