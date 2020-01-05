Швеция — Финляндия: прогноз Павла Лысенкова на матч за 3-е место МЧМ-2020 по хоккею

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч за бронзу молодёжного чемпионата мира между Швецией и Финляндией.



Ставка: ТБ 6 шайб в матче за 2.05.



«Предсказывать матч за бронзу трудно, потому что на следующий день после полуфиналов встречаются две разочарованные команды. Шведам обидно, что могли вытащить игру с Россией, но влетели в овертайме (4:5).



Финнам обидно, что уже к четвёртой минуте их размазали канадцы, забросив три шайбы, а остальное было формальностью (0:5).



Эти две сборные встречались, когда открывали группу А. Финны могли победить, но уступили шведам в овертайме (2:3). Кстати, за последние 13 лет финны не взяли ни одной бронзы. А шведы – только одну: в 2010 году им попалась Швейцария, и они уничтожили её со счетом 11:4.



За эти 13 лет финны проиграли один матч за бронзу, заняв четвёртое место. А шведы проиграли пять (!) таких матчей. Игру за бронзу они откровенно сливают. Так было в 2007, 2011, 2015–2017 годах. Нужна им эта бронза, как в бане пассатижи.



Можете рискнуть и поставить на финнов. Им будет в радость хлопнуть «старшего брата». С другой стороны, у игроков сборной Финляндии было меньше времени на отдых. И не могут же быть шведы всегда такими лоботрясами?



Тут надо идти за тоталами. Матчи за бронзу проходят на фоне усталости, обычно в них забивают на оборону. Тем более играет темпераментная молодёжь. 2,05 — тотал 6,00 в основное время. Шесть шайб — деньги возвращаются. Больше шести — мы в профите.



5:2 9:3 8:3 4:2. Это бронзовые матчи последних пяти лет. Особняком стоит 2:1 в овертайме. Но тут бронзу у соперника выгрызала зубами Россия. Для нас гиперпринципиально взять медаль. Однако теперь в бронзовом матче россиян не будет».



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