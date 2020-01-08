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«Динамо» Москва – ЦСКА: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ 8 января

«Динамо» Москва – ЦСКА: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ 8 января
Ставки / Прогнозы 0

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва – ЦСКА, который состоится 8 января в Москве.

Ставка: победа ЦСКА за 1.75.

«В этом матче встречаются две лучшие команды КХЛ на данный момент, по моему мнению. Дерби всегда тяжело предсказывать, будет борьба с первых минут и до финальной сирены, но всё-таки я отдаю предпочтение ЦСКА в этой игре. Я бы не называл ЦСКА сильнейшей командой чемпионата, потому что «Динамо» оказывает серьёзную конкуренцию, но всё равно для меня ЦСКА немного превосходит в классе динамовцев, и команда Игоря Никитина должна победить.

У «Динамо» отлично действуют Яшкин и Шипачёв, и у них есть хорошие шансы отличиться в этой игре, но ЦСКА подойдёт к этому дерби на 120%, тем более «армейцы» в прошлом матче чемпионата проиграли в Уфе «Салавату», и им нужно реабилитироваться перед своими болельщиками.

«Динамо» в двух последних матчах добилось побед, обыграв с сухим счётом «Куньлунь» и «Спартак», что говорит о хорошей обороне динамовцев, поэтому в этой игре с ЦСКА не ожидаю большого количества заброшенных шайб. Думаю, ЦСКА победит со счётом 3:1 или 3:2».

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