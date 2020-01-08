«Лестер» — «Астон Вилла»: прогноз Георгия Черданцева на полуфинальный матч Кубка лиги

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев дал прогноз на первый матч полуфинала Кубка лиги сезона-2019/2020 «Лестер» — «Астон Вилла».



Ставка: проход «Астон Виллы» за 3.40, ИТМ 2,5 мяча «Лестера» за 1.59.



«Хотя команды разделяют в таблице чемпионата Англии 15 мест, думаю, у «Виллы» есть шанс выйти в финал. Главное — отстоять на выезде, а дома «Вилла» «Ливерпуль», пусть и не основной состав, уничтожила 5:0. «Лестер», у которого цель — Лига чемпионов, не блещет в матчах Кубка лиги и два раунда прошёл только по пенальти. Главное для «Виллы» — отстоять в обороне на выезде».



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