«Лестер» — «Астон Вилла»: прогноз Юрия Розанова на полуфинальный матч Кубка лиги

Известный футбольный комментатор Юрий Розанов дал прогноз на первый матч полуфинала Кубка лиги сезона-2019/2020 «Лестер» — «Астон Вилла».



Ставка: победа «Лестера» и тотал меньше 4,5 мяча за 1.67, 2-3 мяча в матче за 2.06.



«Мне видится спокойно-уверенная (не исключено, что и сухая) победа «Лестера». «Вилла» сейчас неплоха, финал виден без бинокля. Потому тем, кто со мной до сих пор согласен, я порекомендую по крайней мере одну из ставок связать с победой «Лестера» и тоталом «меньше». А вот сколько «меньше»? 3,5? 4,5?.. Зависит от амбиций. Или лучше взять сухую? Но все яйца в одну корзину, по мне, класть не стоит. 2-3 гола в матче тоже смотрится».



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