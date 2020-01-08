Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Ставки / Новости /

«Лестер» — «Астон Вилла»: прогноз Юрия Розанова на полуфинальный матч Кубка лиги

«Лестер» — «Астон Вилла»: прогноз Юрия Розанова на полуфинальный матч Кубка лиги
Ставки / Прогнозы 0

Известный футбольный комментатор Юрий Розанов дал прогноз на первый матч полуфинала Кубка лиги сезона-2019/2020 «Лестер» — «Астон Вилла».

Ставка: победа «Лестера» и тотал меньше 4,5 мяча за 1.67, 2-3 мяча в матче за 2.06.

«Мне видится спокойно-уверенная (не исключено, что и сухая) победа «Лестера». «Вилла» сейчас неплоха, финал виден без бинокля. Потому тем, кто со мной до сих пор согласен, я порекомендую по крайней мере одну из ставок связать с победой «Лестера» и тоталом «меньше». А вот сколько «меньше»? 3,5? 4,5?.. Зависит от амбиций. Или лучше взять сухую? Но все яйца в одну корзину, по мне, класть не стоит. 2-3 гола в матче тоже смотрится».

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020