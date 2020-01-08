Макгрегор — Серроне, UFC 246. Кто фаворит, когда бой и какой прогноз букмекеров

19 января в Лас-Вегасе на турнире UFC 246 ирландец Конор Макгрегор проведёт бой с американцем Дональдом Серроне. Поединок начнётся в 6:00 мск, прямой эфир можно будет посмотреть на телеканале «Рен-ТВ».

Эксперты считают явным фаворитом боя Макгрегора. Поставить на итоговую победу Конора в букмекерских конторах можно за 1.28, что соответствует 72% вероятности. Успех Серроне оценивается аналитиками коэффициентом 3.58 (26%). Ничья доступна за 49.00 (2%).

Макгрегор не выступал в MMA с октября 2018 года, после того как в титульном поединке уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову. На счету Конора 21 победа в 25 боях. У Серроне 35 побед в 48 поединках.

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