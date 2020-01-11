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«Кальяри» — «Милан»: прогноз Юрия Розанова на матч чемпионата Италии 11 января

«Кальяри» — «Милан»: прогноз Юрия Розанова на матч чемпионата Италии 11 января
Ставки / Прогнозы 0

Известный футбольный комментатор Юрий Розанов дал прогноз на матч чемпионата Италии «Кальяри» — «Милан».

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.83, обе забьют за 1.68, красная карточка за 3.80.

«Кальяри» лишь дважды не пропускал в этом сезоне. Развалился во втором тайме матча с «Юве». И хотя «Милан» по игре сейчас никакой, но забить он должен. Думаю, что и хозяева тоже отличатся. Многие наверняка будут «искать гол Златана». Я не буду. Хоть в этом есть и шанс, и каприз. Но это — если есть лишние деньги. Я перед матчем удаление поставлю непременно. В матчах между этими командами оно бывает нередко».

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