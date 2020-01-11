«Интер» — «Аталанта»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата Италии

Футбольный комментатор и спортивный журналист Нобель Арустамян дал прогноз на матч 19-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Интер» — «Аталанта».
Ставка: ничья за 3.70.
«Интер» феноменально проводит этот отрезок сезона, хотя многие думали, что после Нового года команда успокоится, возьмёт паузу. Но нет, у Конте получается держать команду на хорошем уровне, в хорошем тонусе. Безусловно, это важный момент для болельщиков «Интера».
Что касается «Аталанты», то она, конечно, впечатляет и удивляет в этом сезоне. Команда развивается. И я думаю, что в этом матче, несмотря на то что он пройдёт в Милане, у бергамасков есть шансы добиться приемлемого результата. Я не верю, что «Интер» снова легко обыграет своего соперника. Будет сложная встреча для обеих команд. И я рискую — ставлю на ничью».
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