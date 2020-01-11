«Лацио» — «Наполи»: прогноз Валерия Непомнящего на матч итальянской Серии А

Известный футбольный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 19-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Лацио» — «Наполи».



Ставка: победа «Лацио» за 2.05.



«Для меня в этом матче безоговорочный фаворит — «Лацио». Римская команда всё ещё продолжает гонку за лидерами в чемпионате, а «Наполи» пока что показывает средний уровень игры. У «Лацио» на данный момент 9 побед подряд, команда находится в хорошей форме. К тому же это домашняя игра, поэтому, думаю, «Лацио» в ней победит.



Что касается нового главного тренера «Наполи», то Гаттузо старается перевести свой характер игрока на характер команды. Такой же неуступчивый, такой же злой. Но пока что это не очень получается. Думаю, в ближайшее время ничего в игре «Наполи» не изменится. Стиль «Наполи» — это несколько романтичный футбол, и, на мой взгляд, эта команда не подходит под менталитет и стиль Гаттузо.



У меня есть некие сомнения в том, что «Наполи» сможет забить в этом матче. «Лацио» может очень хорошо и внимательно отыграть в обороне. Ну а в целом я считаю, что «Лацио» победит в этой встрече».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.