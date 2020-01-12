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«Астон Вилла» — «Ман Сити»: прогноз Юрия Розанова на матч АПЛ 12 января в Бирмингеме

«Астон Вилла» — «Ман Сити»: прогноз Юрия Розанова на матч АПЛ 12 января в Бирмингеме
Ставки / Прогнозы 0

Известный футбольный комментатор Юрий Розанов дал прогноз на матч чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Манчестер Сити», который состоится 12 января в Бирмингеме.

Ставка: «Манчестер Сити» забьёт в каждом тайме за 1.53, победа «Манчестер Сити» с форой (–2) за 1.74.

«Астон Вилла» устояла (могла и выиграть) в тяжёлом кубковом матче в Лестере. Более десятка угловых, масса ударов — всё равно «Лестер» едва убежал на ничью. Аплодисменты бирмингемцам. Но тут сил им, думаю, не хватит. «Сити» забьёт в каждом из таймов и победит. Думаю, что победит уверенно, а может, и разгромно. Возьму победу гостей с форой».

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