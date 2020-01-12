«ПСЖ» — «Монако»: прогноз Павла Занозина на матч чемпионата Франции 12 января

Известный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч чемпионата Франции «ПСЖ» — «Монако».

Ставка: тотал меньше 3.5 мяча за 2.45.



«Парижане предсказуемо идут на первом месте с солидным отрывом, имея при этом матч в запасе, а “Монако” располагается только на седьмой позиции, но до зоны Лиги чемпионов команду нашего Александра Головина отделяет всего три очка.



Совсем недавно эта вывеска могла бы стать главной вывеской чемпионата. Но сейчас «Монако» всё же немножко пониже, чем того бы хотелось. «Монако» приезжает на «Парк де Пренс» и попытается отыграться за все неудачи этого сезона.



Я посмотрел коэффициенты, и, если честно, меня поразило, что коэффициент на тотал меньше 3.5 стоит просто гигантских сумм — примерно 2.45 за такую ставку дают букмекеры. Я считаю, что, несмотря на то что «ПСЖ» очень много забивает в последнее время, на то, что у «Монако» тоже не самая идеальная оборона, это неправильно — давать такой коэффициент на эту ставку.



Давайте попробуем, сыграем и накажем букмекеров за их ошибку. Я выбираю тотал меньше 3.5».



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