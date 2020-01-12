СКА — «Динамо» Москва: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ в Санкт-Петербурге

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ СКА — «Динамо» Москва.



Ставка: «Динамо» не проиграет за 2.10.



«Для меня фаворит этой игры — московское «Динамо», потому что оно сейчас очень здорово играет, да и в целом динамовцы показывают сейчас самую красивую игру в КХЛ. В игре против СКА команда Владимира Крикунова не проиграет, даже играя в гостях. Не будут ставить на победу, потому что всё равно это более-менее равные команды, но СКА сейчас чуть уступает динамовцам.



У команды из Санкт-Петербурга нет стабильной игры, и поэтому у неё мало шансов победить в основное время. СКА нужно прибавлять в игре. Мне кажется, у них нет в составе выраженного лидера в атаке, каким в прошлом сезоне был Никита Гусев. В решающие моменты матчей такие игроки могут решать эпизоды и приносить очки своей команде. Не поможет СКА даже тот факт, что матч пройдёт в Санкт-Петербурге при поддержке своих болельщиков. У «Динамо» опытная команда, и она знает, как играть на выезде, поэтому это не повлияет на игру команд и на итоговый результат.



Не жду высокой результативности, потому что «Динамо» много не пропустит. И забросить москвичи способны 2–3 шайбы. Возможна ничья в основное время, но я сделаю ставку на то, что «Динамо» не проиграет в основное время».

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