«Астон Вилла» — «Манчестер Сити»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата Англии

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/2020 «Астон Вилла» — «Манчестер Сити».



Ставка: победа «Ман Сити» и обе забьют за 2.20.



«Вилла» много сил оставила с «Лестером» и получила заслуженную ничью. У «Сити» было дерби, но там всё прошло спокойно. И в первом тайме команда не испытала проблем с «Юнайтед». Думаю, в этой встрече уверенность «Сити» только возрастёт.



Обратил бы внимание, что «Сити» не очень сильно играет у своих ворот и много пропускает. И забивает пачками. И «Вилла», регулярно проигрывая «Сити» (9 из последних 11 матчей), шансов особых в этой встрече не имеет. Но на своем поле «Вилла» играет результативно: 9 мячей в 10 матчах — хороший результат. Представляется, что у «Виллы» будет хотя бы один шанс, поэтому возьму ставку на обе забьют и победу «Сити» за 2.20».



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