Исландия — Россия: прогноз Ильи Казакова на матч ЧЕ-2020 по гандболу

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по гандболу 2020 года Исландия — Россия.
Ставка: победа России за 4.90.
«Матч с Венгрией сборная России отдала сама. Во втором тайме было совершено огромное количество невынужденных ошибок. Игроки не забивали ни в пустые ворота, ни с пенальти. Провалил игру Тимур Дибиров — один из самых опытных гандболистов, который шесть голевых моментов, откровенно говоря, запорол. Киреев сыграл в воротах ниже своего уровня. Он совершил только три сейва, что ничтожно мало для матчей на таком уровне.
Исландия россиянам не соперник. Россия с Венгрией и с Данией в этой группе должны будут бороться за выход в плей-офф. Я жду, что в матче с Исландией Россия выиграет с разницей в 5 мячей и более. Победа будет одержана в каждом из таймов и в матче в целом. Средняя результативность у России будет достаточно высокой в каждой половине, и в итоге она забьёт около 30 мячей. Стоит поставить на то, что даже может быть больше», — сказал Казаков.
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