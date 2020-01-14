«Барыс» — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Барыс» — «Салават Юлаев».
Ставка: ничья за 3.85.
«Барыс», конечно, здорово подпортил себе карму, проиграв, быть может, самый важный матч в текущем регулярном чемпионате. И уж точно самый главный домашний матч в текущем чемпионате. Потому что вместо планируемого свержения «Авангарда» с престола дивизиона Чернышева и лидерства в Восточной конференции казахстанцы отпустили «ястребов» вперед. И нагонят ли теперь – вопрос, конечно, интересный. Больше ведь такого шанса у «Барыса» может и не быть.
В следующем после «Авангарда» матче «Барыс» встречался с «Локомотивом». Выиграл, конечно, но с громадным трудом и в овертайме. И теперь предстоит встречаться с «Салаватом», который, по сути, находится где-то в одной «ценовой категории» с железнодорожниками. То есть имеются все основания предположить тяжелый матч для обоих соперников.
При таких раскладах самым вероятным видится ничейный исход в основное время. Никто не станет совсем уж рвать жилы, больше будут поглядывать на свои ворота. Совсем уж низовым матч не будет, в обеих командах есть кому забивать. Но и счета 9:9 ждать не следует.
А вот в овертайме, скорее всего, победят гости. Пусть даже и по принципу, что снаряд в одну воронку дважды не падает. И «Барысу» будет слишком жирно дважды подряд победить за пределами основного времени», — сказал Лебедев.
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