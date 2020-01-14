«Коламбус» — «Бостон»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020 «Коламбус» — «Бостон».



Ставка: победа «Коламбуса» с форой (0) за 2.26.



«Первое, на что сразу обратим внимание: «Блю Джекетс» отдыхал два дня и играет дома. «Бостон» проводит спаренный матч, на следующий день – и играет на выезде. От Филадельфии до Коламбуса примерно как от Москвы до Минска, туда еще доехать надо.



Так что физика у «Блю Джекетс» должна быть лучше. А это как раз их главный козырь и есть. Бегут вперёд, бьются, толкаются, блокируют броски. Звёзд мало, рабоче-крестьянская команда.



«Коламбус» в январе выиграл четыре матча из шести, причём все – на выезде. Вот только с «Сан-Хосе» как-то не идёт игра, от них – два поражения (2:3, 1:3). Но можно понять и «Шаркс», они отчаянно рвутся в плей-офф и выжимают из себя всё.



Что ещё отметим: в этом сезоне команды встречались один раз, и это было 2 января. «Коламбус» в гостях обыграл «Бостон» в овертайме (2:1). Сейчас я жду такой же упорный и не очень результативный матч.



«Брюинз» — одни из лидеров Востока, но сейчас вот проиграли в «Филадельфии» (5:6 по буллитам). Ворота защищал Ярослав Галак, то есть теперь мы увидим Туукку Раска (93,9% в последние две недели). А вот у «Коламбуса» ждём Элвиса Мерзликинса (94,3%). Такой высокий процент снова нам подсказывает, что много голов тут ждать не стоит.



И ещё бросается в глаза, что букмекеры в этом матче очень недооценивают «Коламбус». Я бы этого делать не стал.



2,26 – беру «Коламбус» с форой (0) на основное время. То есть думаю, что «Блю Джекетс» у себя дома не проиграют в первые 60 минут», — сказал Лысенков.



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