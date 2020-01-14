«Милуоки» — «Нью-Йорк»: прогноз Владимира Гомельского на матч НБА

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА сезона-2019-2020 «Милуоки» — «Нью-Йорк».



Ставка: победа «Милуоки» минимум в 15 очков за 1.65.



«Это третья игра команд. Предыдущие выиграли «Бакс»: 3 декабря в Милуоки — 132:88, 22 декабря в Нью-Йорке — 123:102.



К концу первой половины регулярного сезона «Милуоки» лидирует на Востоке: 35 побед и 6 поражений. Последние 10 игр — 8-2. Команда тренера Майка Буденхользера является самой результативной в лиге — 119,2 очка за игру. При этом «Милуоки» и в защите играет надежно, пропуская в среднем 106,9 очка за матч — это 6-е место в лиге. Практически все основные игроки команды здоровы. Пропускает игры только ветеран атакующий защитник Кайл Корвер. Высокорослый форвард Драган Бендер и разыгрывающий Фрэнк Мэйсон в состав не проходят.



Стартовая пятёрка такова: разыгрывающий Эрик Бледсоу, атакующий защитник Уэсли Мэттьюс, легкий форвард Крис Миддлтон, мощный форвард Яннис Адетокумбо, центровой Брук Лопес. Очень полезно играют, выходя со скамейки, разыгрывающие Донте Дивинченцо и Пэт Коннотон, атакующие защитники Джордж Хилл и Стерлинг Браун, нападающие Ди Джей Уилсон и Эрсан Ильясова, центровой Робин Лопес. То есть в ротации у Буденхользера 12 полноценных игроков. Это позволяет играть быстро в атаке и не снижать агрессивность защиты на протяжении всей игры. Дома «Милуоки» выиграл 18 матчей из 20.



«Нью-Йорк» идёт 14-м на Востоке: 11 побед и 29 поражений. У нового главного тренера «Никс» Майка Миллера проблемы на позициях разыгрывающего и мощного форварда. Травмированы первые номера Франк Ниликина и Деннис Смит, четвертые номера Маркус Моррис и Айвен Рэбб. Моррис является лидером команды в атаке. Стартовой состав: разыгрывающий Элфрид Пэйтон, атакующий защитник Ар Джей Барретт, легкий форвард Реджи Буллок, мощный форвард Тадж Гибсон и центровой Джулиус Рэндл. Получается, что Буллок и Рэндл играют не на своих позициях. Из выходящих на замены следует отметить только мощного форварда Бобби Портиса и центрового Митчелла Робинсона. Ротация очень короткая. Последние 10 игр — 4 победы и 6 поражений. В гостях в сезоне — 4 победы и 18 поражений», — сказал Гомельский.



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