«Монако» — «ПСЖ»: прогноз Павла Занозина на игру Лиги 1

Известный комментатор Павел Занозин дал прогноз на игру французской Лиги 1 «Монако» — «ПСЖ».



Ставка: Мбаппе забьёт за 1.61.



«В первый раз мне казалось, что не стоит ожидать феерии, но вы видели, что случилось — 3:3, суперигра, куча голов и огромное количество интересных моментов. На этот раз, я подозреваю, всё будет примерно так же, даже несмотря на то, что соперники переместятся в Монако.



Я посмотрел коэффициенты, мне не понравились варианты «тотал больше 3.5» или «обе забьют». Всё это как-то не очень интересно. Я бы предложил поставить вот на что. В предыдущем матче забивал в основном Неймар, он забил дважды сам, и один раз рикошет был после его удара, а вот Килиан Мбаппе, который считался лидером атак «ПСЖ», не отличился.



Он в «Монако» играл, для него Монте-Карло — это не пустой звук. Я подозреваю, что он захочет себя проявить. Так что я ставлю на гол Килиана Мбаппе в матче «Монако» — «ПСЖ» с коэффициентом 1.61. Голов в любом случае будет много, а я надеюсь, что в числе забивших будет и Килиан», — сказал Занозин.



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