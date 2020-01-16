«Парма» – «Рома»: прогноз Валерия Непомнящего на матч Кубка Италии

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч Кубка Италии «Парма» – «Рома».
Ставка: проход «Ромы» за 1.45.
«Да, «Рома» сейчас на ходу и старается не отставать от тройки лидеров и в данном матче является фаворитом. Но «Парма» играет дома, и ей нужно заявлять о себе, тем более у них не такая большая разница в очках в чемпионате. Да и по прошлым матчам, на мой взгляд, «Парма» достаточно сильная команда в этом сезоне. Думаю, что нас ожидает упорный поединок, и исход для меня не совсем ясен. Скорее всего, «Рома» не сможет побороться за чемпионство, а вот выиграть кубок — это вполне реально, поэтому римляне могут выставить основной состав.
«Рома» довольно-таки результативно проводит этот сезон, а вот у «Пармы» дела обстоят похуже. Но опять же «Парма» играет все-таки дома. Несмотря на упорную борьбу в матче, мне кажется, «Рома» должна проходить в следующий раунд», — сказал Непомнящий.
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