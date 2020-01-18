«Реал Мадрид» — «Севилья»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Севилья» в 20-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Реала» и тотал меньше 4.5 мяча за 1.93.



«Бывшая и нынешняя команды Лопетеги встречаются. Раньше он работал в «Реале», а сейчас тренирует «Севилью». «Реал» подходит с хорошим настроением к этой игре. Недавно выиграл Суперкубок Испании, победив по пенальти «Атлетико». Должен вернуться Бензема. Не знаю, что там насчет Бэйла, радужно ли и позитивно. Даже без них мы увидели, что «Реал» может быть разным на протяжении нескольких дней. «Реал» сейчас в очень хорошем тонусе и состоянии. Конечно, потеря Вальверде — это серьезный удар по середине поля, но Зидан должен перестроить и перегруппировать футболистов в центре поля. Есть кому заменить Вальверде.



«Севилья» играла матч Кубка Испании. Уверенно выиграла со счетом 5:0. Прошла дальше по дистанции. Это была легкая прогулка для «Севильи», однако вряд ли это сильно поможет в выездной игре на «Сантьяго Бернабеу». Помните первый матч на «Рамон Санчес Писхуан»? Тогда «Севилья» была на ходу, а «Реал» немного притормозил. Тогда Зидан очень правильно выстроил игру против «Севильи», практически ничего не позволив ей сделать в атаке. Сам «Реал» свой шанс использовал, выиграв 1:0.



Думаю, что и сейчас «Реал», показав, насколько у него хорошая оборона, в каком порядке находится Куртуа, вряд ли полезет в открытый бой с «Севильей». Да и сама «Севилья» играет прагматично, практично и структурно. Вряд ли при Лопетеги команды подарят какое-то пиршество забитых мячей. Думаю, что сейчас «Реал» сильнее, и, скорее всего, дома он выиграет. Но выиграет в не шибко результативном матче».



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