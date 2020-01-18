«Уотфорд» — «Тоттенхэм»: прогноз Георгия Черданцева на матч английской Премьер-лиги

Комментатор Георгий Черданцев сделал прогноз на матч 23-го тура чемпионата Англии сезона-2019/2020 «Уотфорд» — «Тоттенхэм».



Ставка: «Уотфорд» не проиграет за 1.64, «Уотфорд» забьёт в первом тайме за 2.18.



«Думаю, «Уотфорд» не проиграет. Коэффициент вполне неплохой — 1.64. После смены тренера команда стала набирать очки, не проигрывает пять матчей подряд, а на своём поле так вообще выглядит очень убедительно. «Тоттенхэм» же после смены тренера играть лучше не стал. К тому же в «Тоттенхэме» сейчас много травмированных, начиная от вратаря и заканчивая Харри Кейном».



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