ЦСКА — «Баскония»: прогноз Владимира Гомельского на матч Евролиги

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч группового этапа Евролиги сезона-2019/20 ЦСКА — «Баскония».



Ставка: победа «Басконии» с форой (+9,5) за 1.90.



«17 января в Москве в «Мегаспорте» состоится матч 20-го тура регулярного сезона Евролиги ЦСКА – «Баскония».



В матче первого круга в гостях ЦСКА уступил с разницей в 10 очков – 70:80. ЦСКА после победы над «Реалом» позавчера имеет, с моей точки зрения, небольшое психологическое преимущество. Отличный дебют кубинца Сент-Роса в команде позволяет надеяться, что при здоровом Уилле Клайберне у ЦСКА будет полноценная ротация.



У «Басконии» хороший состав и строгий тренер Душко Иванович. Я думаю, что «Баскония» против ЦСКА опять будет играть от защиты, а равноценной замены у басков нет только одному игроку – это лидер команды Торнике Шенгелия. Посмотрим, как «армейцы» будут с этой плотной и жёсткой защитой справляться.



Тем не менее я считаю, что с такой игрой Джеймса, Хиллиарда, Сент-Роса и Хайнса в нападении у ЦСКА есть преимущество. Предполагаю победу ЦСКА с разницей не более 8 очков и достаточно низкий общий тотал», — сказал Гомельский.



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