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«Леганес» – «Хетафе»: прогноз Владислава Радимова на матч Примеры

«Леганес» – «Хетафе»: прогноз Владислава Радимова на матч Примеры
Ставки / Прогнозы 0

Известный тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч чемпионата Испании «Леганес» – «Хетафе».

Ставка: победа «Хетафе» за 2.90.

«Леганес» набрал хорошую форму и не проигрывает на протяжении четырёх игр чемпионата. Тем не менее команда всё ещё находится в зоне вылета. Футболисты «Леганеса» не очень высокого уровня, поэтому я практически уверен, что им не удастся сохранить прописку в Примере. Команда довольно неплохо играет дома, в основном действуя на контратаках, однако в предстоящей игре им это не поможет.

«Хетафе» является безоговорочным фаворитом этой игры. Команда гораздо выше классом и демонстрирует очень хорошее качество футбола. Даже несмотря на поражения в последних двух турах первенства, с таким подбором игроков «Хетафе» однозначно будет бороться как минимум за Лигу Европы. Исход матча с «Реалом» решили мелкие детали, а по игре хозяева, конечно, не заслуживали такого крупного поражения. Я уверен, что тренерский штаб и футболисты сделают правильные выводы из последних неудач и в матче с «Леганесом» покажут отличный футбол и добудут очередные 3 очка», — сказал Радимов.

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