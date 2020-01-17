«Леганес» – «Хетафе»: прогноз Владислава Радимова на матч Примеры

Известный тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч чемпионата Испании «Леганес» – «Хетафе».



Ставка: победа «Хетафе» за 2.90.



«Леганес» набрал хорошую форму и не проигрывает на протяжении четырёх игр чемпионата. Тем не менее команда всё ещё находится в зоне вылета. Футболисты «Леганеса» не очень высокого уровня, поэтому я практически уверен, что им не удастся сохранить прописку в Примере. Команда довольно неплохо играет дома, в основном действуя на контратаках, однако в предстоящей игре им это не поможет.



«Хетафе» является безоговорочным фаворитом этой игры. Команда гораздо выше классом и демонстрирует очень хорошее качество футбола. Даже несмотря на поражения в последних двух турах первенства, с таким подбором игроков «Хетафе» однозначно будет бороться как минимум за Лигу Европы. Исход матча с «Реалом» решили мелкие детали, а по игре хозяева, конечно, не заслуживали такого крупного поражения. Я уверен, что тренерский штаб и футболисты сделают правильные выводы из последних неудач и в матче с «Леганесом» покажут отличный футбол и добудут очередные 3 очка», — сказал Радимов.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.