Конор Макгрегор — Дональд Серроне: прогноз Альберта Туменова на бой 19 января

Российский боец Альберт Туменов дал прогноз на бой Конор Макгрегор — Дональд Серроне, который состоится в воскресенье, 19 января, рано утром по московскому времени в Лас-Вегасе (США) в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 246.
Ставка: меньше 3 раундов за 1.50.
«Макгрегор вполне может выиграть бой с Серроне досрочно. Но даже если результат будет определяться решением судей, Конор должен победить. Дональд в последних поединках выглядел неважно, хотя его тоже не стоит сбрасывать со счетов. Американец всегда может вытворить что-нибудь.
Если Конор не нокаутирует соперника в первых двух раундах, у Серроне есть шансы. Но вероятнее всего досрочная победа Макгрегора в первом-втором раунде. Дональд не такой уж молодой парень, многое прошёл. Голова ведь не железная.
Макгрегор быстрее, а у Серроне нет такой серьёзной боксёрской школы. Он лучше работает ногами, кикбоксер», — сказал Туменов.
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