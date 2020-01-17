Конор Макгрегор — Дональд Серроне: прогноз Альберта Туменова на бой 19 января

Российский боец Альберт Туменов дал прогноз на бой Конор Макгрегор — Дональд Серроне, который состоится в воскресенье, 19 января, рано утром по московскому времени в Лас-Вегасе (США) в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 246.



Ставка: меньше 3 раундов за 1.50.



«Макгрегор вполне может выиграть бой с Серроне досрочно. Но даже если результат будет определяться решением судей, Конор должен победить. Дональд в последних поединках выглядел неважно, хотя его тоже не стоит сбрасывать со счетов. Американец всегда может вытворить что-нибудь.



Если Конор не нокаутирует соперника в первых двух раундах, у Серроне есть шансы. Но вероятнее всего досрочная победа Макгрегора в первом-втором раунде. Дональд не такой уж молодой парень, многое прошёл. Голова ведь не железная.



Макгрегор быстрее, а у Серроне нет такой серьёзной боксёрской школы. Он лучше работает ногами, кикбоксер», — сказал Туменов.



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Конор Макгрегор — Дональд Серроне. Прогноз: ирландец приблизится к реваншу с Хабибом Проверяем коэффициент 6.00 в главном бое UFC 246.