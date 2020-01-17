Макгрегор — Серроне: прогноз Петра Яна на бой UFC 246 19 января

Российский боец легчайшего веса UFC Петр Ян сделал прогноз на главный бой супертурнира UFC 246 Конор Макгрегор — Дональд Серроне. Поединок состоится на T-Mobile арене в Лас-Вегасе (США) в ночь с 18 на 19 января по московскому времени. Начало боя запланировано на 7:00 мск.



Ставка: победа Конора Макгрегора в поединке за 1.30.



«Хотя в смешанных единоборствах сложно что-то предугадать, но я знаю напер`д, кто выиграет бой. Думаю, это будет Конор Макгрегор. Он выбрал удобный для себя поединок. Решил обогатить Дональда Серроне и заявить о себе после долгого простоя», — сказал Ян.



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