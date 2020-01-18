«Эйбар» — «Атлетико Мадрид»: прогноз Михаила Поленова на матч испанской Примеры

Комментатор Михаил Поленов сделал прогноз на матч «Эйбар» — «Атлетико Мадрид» в 20-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.
Ставка: победа «Атлетико» за 1.85.
«Эйбар» — «Атлетико Мадрид» — одна из афиш тура. Не скрою, люблю ловить в гостевых матчах «Атлетико» вариант П2. И сейчас рекомендую такой вариант. Это особенно актуально, поскольку у «Атлетико» проблемы.
Во-первых, травмированные игроки. Без Коке, который получил травму в Суперкубке, команда заметно ослабевает. Отсутствует Диего Коста, и у команды вообще нет забивного нападающего. С другой стороны, Мората забил семь в первом круге. Но есть проблемы и в центре обороны. Поговаривают, что «Атлетико» уже не тот.
Спокойно. «Атлетико» в порядке, в лидирующей группе, эта группа сейчас размыта. «Атлетико» приходится играть по максимуму. Скоро матчи с «Ливерпулем», надо набирать силы, уверенность, физические кондиции и, самое главное, показывать результаты. Матч с «Эйбаром» сложный. «Эйбар» вообще колючая команда, особенно дома. Разделать под орех их мало кому удаётся.
«Атлетико» в нынешнем виде если и фаворит, то небольшой. Но фаворит. В футболе, да и вообще в командном спорте решающую роль при прочих равных иногда играет индивидуальность. У «Атлетико» таких футболистов масса. Рекомендую вариант П2 с коэффициентом 1.85».
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