«Лечче» — «Интер»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 20-го тура чемпионата Италии

Футбольный комментатор и спортивный журналист Нобель Арустамян дал прогноз на матч 20-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Лечче» — «Интер».



Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.56.



«Интер» очень активно проводит трансферную кампанию. Команда в ближайшее время пополнится футболистами уровня Эриксена и Жиру. Это качественные игроки из английской Премьер-лиги.



Что касается борьбы за скудетто, то миланцы отстают от «Юве» всего на два очка. «Интер» спешит в погоню, и я думаю, что он будет бороться до самого конца сезона.



Что касается «Лечче», то он играет дома, и это гигантская мотивация. Поэтому матч будет очень непростым для «Интера», напряжённым. Ожидаю много борьбы и карточек, а вот результативность пострадает. Ставлю на «тотал меньше 2.5 гола».



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