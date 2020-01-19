«Ювентус» — «Парма»: прогноз Георгия Черданцева на матч чемпионата Италии 19 января

Комментатор Георгий Черданцев сделал прогноз на матч чемпионата Италии «Ювентус» — «Парма».



Ставка: Роналду забьёт за 1.44.



«Сомнений в победе «Ювентуса» быть не может. Он значительно сильнее всех своих конкурентов. Сейчас «Интер» пытается навязать конкуренцию, но на длинной дистанции «Интеру» вряд ли хватит сил.



Когда речь идёт о «Ювентусе», то я всегда выбираю между голами нападающих. Потому что атака у «Юве» если не сильнейшая, то одна из сильнейших по подбору игроков в клубном европейском футболе. Поэтому гол Роналду либо гол Дибалы – практически верняк в любом матче «Ювентуса». Просто тут надо сыграть на чутье, угадать, кто из них отличится в ближайшей встрече.



Дибала забил два в Кубке, Игуаин забил. Роналду не играл из-за простуды, но на момент записи этого прогноза Роналду уже не значится в списке отсутствующих. Так что по идее он должен играть в стартовом составе. Если он выходит, то я выбираю гол Роналду. Просто потому что в среду он не играл, так что его черёд забивать. Но не исключаю того, что и Роналду, и Дибала смогут отличиться.



«Ювентус» играет на своём поле очень уверенно, результативно. «Парма» – хорошая команда. Но пропустить меньше двух от «Юве» на его поле вряд ли какая-то команда способна (из итальянских по крайней мере)».



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