«Реал Мадрид» — «Севилья»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата Испании 18 января

Экс-игрок «Спартака» и сборной России Егор Титов сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Севилья» в 20-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Реала» с форой (-1) за 1.95.



«Очень интересная встреча. «Реал» только что выиграл в Суперкубке Испании. Честно говоря, не понравился мне новый формат, да и финальная встреча была до какого-то момента не того накала. Но Зидан такие трофеи просто так не отдаёт.



Не думаю, что на состоянии «Реала» скажется вояж в Саудовскую Аравию. Часовые пояса менять практически не пришлось. К тому же времени должно было хватить, чтобы восстановиться. Почти неделя прошла после матча с «Атлетико». Должен уже восстановиться Бензема. Пока, правда, не совсем понятно, выйдет ли он с первых минут. Не будет Вальверде, который мне очень нравится в последнее время. Но Модрич точно сыграет, сейчас он очень хорош, хоть ему уже 34. Большой объём работы выполняет, раздаёт шикарные передачи, забивает. В полном порядке хорват.



«Севилья» в этом сезоне не очень здорово выглядит в матчах с серьёзными соперниками. Той же «Барселоне» проиграли без шансов на «Камп Ноу». Думаю, «Реал» выиграет, причём уверенно. Не факт, что «Севилья» забьёт. Мадрид стал очень мало пропускать. Возьму победу «Реала» с форой "-1"».



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