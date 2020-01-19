«Барселона» — «Гранада»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Известный комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Барселона» — «Гранада» в 20-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.



Ставка: Месси забьет минимум 2 мяча за 2.50.



«Первый матч Кике Сетьена на посту главного тренера «Барселоны». 10 дней было у «Барсы» после проигрыша в полуфинале Суперкубка с «Атлетико». И за это время много чего произошло. Вальверде отправили в отставку. Сетьен занял его место. Суарес выбыл на долгий срок из-за операции на колене. Де Йонг не сыграет из-за дисквалификации.



«Гранада» — команда крепкая, но это больше относится к началу сезона, когда дома они прибили ту же «Барселону». На «Камп Ноу» «Гранаде» вряд ли что-то светит. В последние разы «Гранада» на этом стадионе проигрывала и не забивала. В 2016-м «Барса» выиграла — 1:0, скромненько. Но до этого было и 4:0, и 6:0, и снова 4:0. Был суперматч в 2012-м — 5:3, но это в последний раз, когда «Гранада» забивала.



Чтобы у «Барсы» было хорошее настроение и дебют Сетьена удался, подумал бы о победе хозяев минимум в два мяча. Но решил похулиганить. Суареса не будет. Месси показал, что с формой у него всё в порядке. Плюс это первый матч Сетьена, хочется ему помочь. Если Суареса нет, то Месси должен всё взять в свои руки. Может быть, в атаке сыграет ещё и Фати, возможно, поменяется роль Гризманна. Но выберу не совсем тривиальную ставку на этот матч, ни разу такое не предлагал. «Месси забьёт минимум 2 мяча». Коэффициент — 2,5. Думаю, стоит сыграть. Вряд ли лучший бомбардир Ла Лиги нас подведёт».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.