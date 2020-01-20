Эксперты: Макгрегор не вернётся к работе сантехником в 2020 году

Конор Макгрегор успешно вернулся в октагон! Рано утром 19 января он за 40 секунд нокаутировал американского бойца Дональда Серроне на турнире UFC 246. Кажется, ирландец многое переосмыслил, перед боем он заявил, что уже несколько месяцев не пьёт. Кроме того, Макгрегор на этот раз обошёлся без оскорблений в адрес соперника.



Букмекеры, тем не менее, принимают ставки на то, что Конору в скором времени придётся закончить карьеру бойца и вернуться к своей прежней профессии — сантехника. По оценке экспертов, вероятность такого развития событий в 2020 году ничтожно мала. Поставить на то, что Макгрегор станет работать сантехником, можно с коэффициентом 250.00 (0.4%).



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