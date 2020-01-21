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«Челси» — «Арсенал»: прогноз Ильи Казакова на встречу АПЛ

«Челси» — «Арсенал»: прогноз Ильи Казакова на встречу АПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 24-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Челси» — «Арсенал».

Ставка: обе забьют за 1.60.

«Играют клубы, которые в последнее время выглядят неуверенно. Команда Лэмпарда только одну победу в трёх последних матчах английского чемпионата имеет. Она позволила соперникам подобраться к себе.

«Арсенал» очень нестабилен и непредсказуем, как, наверное, в худших матчах клуба при всех преемниках Арсена Венгера — ничего нового. В последних матчах на поле «Челси» хозяева выигрывают. Результативность в среднем очень высокая.

Ставка «обе забьют» мне кажется самой первой и правильной в этой игре. Я попробую поставить на победу «Челси» с перевесом в один мяч. Думаю, что будет верх и хозяева забьют на один гол больше — это очень вероятно. В особенности с учётом того, что поражение от «Ньюкасла» получилось для «пенсионеров» резонансным», — сказал Казаков.

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