«Челси» — «Арсенал»: прогноз Ильи Казакова на встречу АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 24-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Челси» — «Арсенал».
Ставка: обе забьют за 1.60.
«Играют клубы, которые в последнее время выглядят неуверенно. Команда Лэмпарда только одну победу в трёх последних матчах английского чемпионата имеет. Она позволила соперникам подобраться к себе.
«Арсенал» очень нестабилен и непредсказуем, как, наверное, в худших матчах клуба при всех преемниках Арсена Венгера — ничего нового. В последних матчах на поле «Челси» хозяева выигрывают. Результативность в среднем очень высокая.
Ставка «обе забьют» мне кажется самой первой и правильной в этой игре. Я попробую поставить на победу «Челси» с перевесом в один мяч. Думаю, что будет верх и хозяева забьют на один гол больше — это очень вероятно. В особенности с учётом того, что поражение от «Ньюкасла» получилось для «пенсионеров» резонансным», — сказал Казаков.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 21 января 2020
-
20:10
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 20 января 2020
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00