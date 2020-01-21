«Челси» — «Арсенал»: прогноз Отара Кушанашвили на игру АПЛ

Известный шоумен Отар Кушанашвили дал прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Арсенал».



Ставка: победа «Челси» со счётом 3:0 за 14.00.



«Челси» играет дома, поэтому они “обречены” на победу. “Арсенал” обречён на поражение. Я долго колебался и думал. Раз “Челси” играет в родных стенах, а это всё-таки обязывает к тому, чтобы отгрузить несколько мячей, то я рассчитываю на чистую победу. Эта чистая победа будет только из-за домашнего фактора.



Если бы “Арсенал” играл дома, я бы сказал то же самое, но уже только про “Арсенал”. Очень уж похожи эти клубы. Вот и “Арсенал” взял себе в наставники своего игрока, которым восхищался “Эмирейтс”, когда он бегал по полю, словно это Дима Маликов в 90-х годах на концерте в Тольятти.



Я считаю, что “Челси” выиграет всухую. Я думаю, что “Челси” победит со счётом 3:0. А почему “Арсенал” не забьёт? Потому что они играют в гостях, а в этой части Лондона проигрыш равен подписанию самоаннигиляции. Так говорят люди, которые живут в этой местности. Даже один пропущенный мяч приравнивается к катастрофе, поэтому я и предрекаю, что “Арсеналу” не удастся забить. Хозяин поля будет диктовать правила игры, в которые уж точно не входит доминанта гостей. Они её вырвут, сожрут, переварят и отправят в водопровод», — сказал Кушанашвили.



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