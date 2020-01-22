«Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли»: прогноз Александра Елагина на встречу АПЛ

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч 24-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли».



Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» минимум в 2 мяча за 2.21.



«Бёрнли» наконец-то остановил своё падение после четырёх поражений подряд домашней победой над “Лестером”. Причём эта победа была волевой. А вот “Манчестер Юнайтед” проиграл в воскресенье “Ливерпулю”. Это было ожидаемо. Команда Сульшера идёт по календарю, чередуя поражения с победами. В этом сезоне “манкунианцы” не одерживали более двух побед подряд. Вполне вероятно, что, взяв верх над “Бёрнли”, они попытаются начать свою мини-выигрышную серию.



В 25-м туре, забегая вперёд, “красные дьяволы” снова будут играть на родной арене, когда к ним приедет “Вулверхэмптон”. Кстати, “волки” являются прямым конкурентом “МЮ” в турнирной таблице. Поэтому бывший клуб сэра Алекса Фергюсона должен держать в голове и этот поединок.



“Юнайтед” на “Олд Траффорд” выступает весьма неплохо, находясь на четвёртом месте в турнирной таблице по набранным очкам у себя дома. Впереди только “Лестер”, “Манчестер Сити” и “Ливерпуль”. Только сейчас хозяева не смогут рассчитывать на Рэшфорда, Мактоминея и Погба, которые вернутся в строй только в феврале. Однако и без них “Юнайтед” имеет все шансы одолеть “Бёрнли”.



Очевидно, что команда гостей укомплектована хуже своего соперника, почему и пребывает в турнирной таблице значительно ниже. И вообще, кажется, что Сульшер всё-таки поставил своему коллективу хоть какую-то стабильность в игре с аутсайдерами после поражения от “Уотфорда”. Предлагаю поставить в этой игре на победу “МЮ” с форой (-1.5)», — сказал Елагин.



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«Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли». Прогноз: без Рашфорда Сульшер сядет в лужу У «красных дьяволов» по шесть побед, ничьих и поражений против команд, не входящих в топ-4 АПЛ.