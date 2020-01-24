«Торпедо» — «Металлург»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Металлург».



Ставка: «Металлург» не проиграет в основное время за 1.55.



«Металлургу» сейчас, по моему мнению, очки нужны больше, чем «Торпедо», хотя обе команды ведут борьбу за попадание в плей-офф. Будет равный матч, потому что Нижний Новгород в этом сезоне показывает хорошие результаты, но «Металлург» должен сейчас начать стабильно набирать очки, чтобы выйти в плей-офф и сделать это как можно с более высокого места. Для меня «Металлург» — фаворит, и я считаю, что у них есть хорошие шансы одержать победу.



Конечно, «Торпедо» на своём льду окажет сопротивление, нижегородцы в последнее время добились много побед, в том числе были обыграны «Ак Барс», «Локомотив» и московское «Динамо», но в этой игре, думаю, хозяева не смогут победить в основное время. Сейчас каждая игра очень важна для команд, ведущих борьбу за место в плей-офф, и всем нужны очки, поэтому будет равное противостояние, и вполне вероятно, что оно завершится вничью», — сказал Вуйтек.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Торпедо» — «Металлург». Прогноз: Мозякин и Расмуссен не справятся с Тихомировым Основная надежда «Металлурга» — большинство, в равных составах голы даются со скрипом.